Homem é morto com golpes de faca em Cachoeiro

Um homem, identificado como Thyago Moreira Cardoso, de 26 anos, foi morto com golpes de facas no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta sexta-feira (31).

Nas informações enviadas pela Polícia Militar, consta que policiais foram até a Rua Sebastião do Amaral para atender uma ocorrência registrada, inicialmente, como lesão corporal. Porém, quando os militares chegaram no local, constataram que a vítima ferida com golpes de faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.