VÍDEO: acidente de trânsito mata irmão de vereador de Guaçuí

Um acidente de trânsito, na rodovia ES-484, em Guaçuí, deixou uma pessoa morta, nesta quinta-feira (30).

De acordo com informações preliminares, a vítima trata-se de Marcinho da Ambulância, irmão do vereador Wanderley Moraes.

Socorristas do Samu ainda realizaram manobras de ressuscitação (RCP), mas não obtiveram êxito e o homem veio à óbito.

A Polícia Militar está no local e já acionou a perícia.

