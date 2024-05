Homem é suspeito de agredir e atear fogo na esposa em Presidente Kennedy

Um homem, de 24 anos, foi detido supeito de agredir e atear fogo na própria esposa no bairro Mineirinho, zona rural de Presidente Kennedy, na tarde dessa sexta-feira (17).

Segundo informações da ocorrência atendida pela Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Mineirinho. No local, policiais militares constataram que a mulher, de 33 anos, foi agredida com pauladas pelo companheiro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava presente no momento da chegada dos militares, afastando a vítima de uma motocicleta incendiada. A vítima apresentava queimaduras na barriga e pernas, e foi socorrida pelo Samu ao hospital da cidade. O suspeito foi localizado dentro da residência e encaminhado à delegacia de Presidente Kennedy.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pesidente Kennedy, Thiago Viana, informou que o suspeito foi preso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. “Então, se foi ele quem ateou fogo nela nós ainda não conseguimos, mas a linha de investigação é essa. Ela estava de 30% a 40% do corpo queimado. Por isso, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, que é o hospital referência em queimados”, informou o delegado Thiago Viana.

Disse ainda que o preso responderá pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Além disso, Thiago disse que se condenado, o homem poderá pegar até 30 anos de prisão.

Moto da família também foi queimada | Foto: Divulgação/Polícia Civil