Homem é preso comercializando cigarros eletrônicos contrabandeados no ES

Um homem foi preso em flagrante com cigarros eletrônicos contrabandeados. A prisão aconteceu na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Federal, os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários identificaram o vendedor que comercializava cigarros eletrônicos (também conhecidos como Vaper, e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, viper, vape, pod, dentre outros) além outros itens, realizando sua prisão e apreensão dos produtos contrabandeados.

Além disso, foram encontrados cigarros eletrônicos no veículo do preso, totalizando 86 produtos apreendidos. Sendo assim, o preso foi conduzido para formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de contrabando e do auto de apreensão dos cigarros eletrônicos na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, e ficará à disposição da Justiça.

Segundo a PF, a pena para o crime de contrabando é de 2 a 5 anos de reclusão. “A partir dos dados coletados, a Polícia Federal aprofundará a investigação objetivando identificar o responsável pelo fornecimento dos produtos clandestinos e eventuais outros envolvidos”, disse o órgão.

Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar – denominação dos Cigarros Eletrônicos – além de nocivos à saúde, têm a comercialização, importação e propaganda proibidas no Brasil desde 2009. Em 2024, a resolução RDC nº 855/2024 da ANVISA, além de proibir a comercialização, importação, o armazenamento, o transporte e a propaganda dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar, reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.