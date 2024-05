Homem morre após ser atropelado pelo próprio caminhão em Mimoso

Na manhã desta quinta-feira (23), policiais militares foram informados sobre o tombamento de um caminhão na Rodovia ES-177, próximo à localidade de Santa Marta, em Mimoso do Sul.

No local, os militares constataram que a área já estava isolada pela equipe do SAMU e o corpo da vítima já se encontrava coberto.

Segundo informações coletadas pela PM, o caminhoneiro, de 56 anos, parou na rodovia para realizar um reparo no freio do caminhão. Porém, não chegou a calçar as rodas do veículo, o que resultou no deslocamento do caminhão, que passou por cima dele.