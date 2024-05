Polícia Militar apreende drogas durante patrulhamento em Muqui

A Polícia Militar (PM), equipe K9, apreendeu uma quantia de drogas em Muqui, durante o patrulhamento na cidade. Segundo a PM, após receberem a informação anônima, que estaria sendo realizado o tráfico de drogas na Rua Projetada 1, conhecida como Rua do Pau. As equipes realizaram um patrulhamento no local e, com a chegada das viaturas, localizaram o indivíduo.

Ainda segundo a Polícia Militar, o rapaz teria corrido em direção a um terreno próximo e lançado uma bolsa de cor preta para debaixo de uma escada. Na bolsa, foram encontradas 56 pedras de crack, em pequenas porções, prontas para comercialização.

As equipes realizaram a verbalização, para convencer o individuo a sair do imóvel que estava, para os policiais realizarem a busca pessoal. Porém, o homem não obedeceu às ordens e, segundo a PM, gritou: “Não vou abrir de jeito nenhum, se quiserem entrar, vocês dão seus pulos”.

Assim, a equipe forçou a entrada, mas a porta estava escorada com uma madeira atrás. O individuo fugiu pelos fundos, pulando por diversas lajes, com uma mochila de cor preta, que retirou de dentro da casa.



A cadela Diana, especialista em faro de armas, drogas e munições, auxiliou os policiais a acharem mais drogas no local. Foram encontrados 14 pedras de crack, duas carteiras de identidades e várias sacolas plásticas, para embalagem das drogas.

O material foi apreendido e apresentado a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as providencias cabíveis.