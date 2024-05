Suspeito morre após ser baleado em confronto com PM em Piúma

Um confronto entre policiais militares e dois suspeitos terminou com um morto no bairro Niterói, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na noite do último sábado (11).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificarem a informação de que um indivíduo armado estaria comercializando drogas na região. No entanto, ao se aproximarem do local da denúncia, a equipe avistou um homem ajustando algo na cintura, mas não puderam abordá-lo devido à distância.

O suspeito se deslocou, e a guarnição o acompanhou até o momento em que ele se encontrou com outro homem, que coincidia com as características descritas na denúncia. Os militares se aproximaram dos suspeitos, que, ao receberem voz de abordagem, sacaram suas armas.

Em resposta à agressão, os policiais dispararam contra os indivíduos, que também atiraram. Um dos suspeitos fugiu. Já o outro, de 30 anos, foi atingido e socorrido ainda com vida ao hospital de Piúma, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade. Com o homem foi encontrado um revólver calibre 38.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.