Iconha: iluminação pública entra na mira da Câmara Municipal

Pelo menos, quatro indicações ao Poder Executivo municipal, referentes a problemas com a iluminação pública, tramitam na Câmara de Vereadores de Iconha.

Os pedidos variam entre manutenção dos postes de iluminação, troca de lâmpadas defeituosas e queimadas, instalação de iluminação em escadaria, etc.

A Indicação Nº 078/2024, por exemplo, solicita a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, atenção especial para o trecho da Avenida “José Copertino de Paula Beiriz”, que fica localizado na entrada do Bairro Paraíso até a entrada da residência do Sr. José Jacques, antigo trecho da BR 101.

Outro pedido, refere-se a Escadaria do Bairro Paraíso, onde de acordo com a Indicação Nº 077/2024, está precisando da instalação de um ponto de iluminação.

Já a Indicação Nº 075/2024 , requer reparos na iluminação pública na Rua Vanderli Serrão, localizada no Bairro Recanto das Flores, mais precisamente nas proximidades da Empresa Vidraçaria Recanto.

Ainda consta também a Indicação Nº 069/2024 ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, para que providencie reparos na rede de iluminação pública das ruas do Bairro Ilha de Santo Inácio, em Bom Destino.

As indicações foram feitas entre os meses de abril e maio deste ano. Algumas tratam-se de pedidos feitos há anos anteriores, como a Indicação Nº 078/2024, que precisaram ser renovados por não terem sido atendidos.

O que a Prefeitura de Iconha diz:

O AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato, nesta segunda-feira (6), com a Prefeitura de Iconha. A administração municipal explicou que “está finalizando um processo de licitação. Estamos comprando materiais, adquirindo materiais. Mesmo nesse processo de licitação, a gente não interrompeu as correções, as manutenções dentro do município”.

Justificou ainda que “em certos locais, se faz necessário certos tipos de materiais que estão nessa lista de licitação. Então, assim que a gente já receber esse material, a gente já vai fazer a correção desses locais que necessitam desses tipos de materiais mais específicos. Mas, em nenhum momento a prefeitura parou a manutenção e a correção”, afirmou.