Identificada vítima do grave acidente entre carro e carreta em Guaçuí

Foi identificado como Márcio Adriano Moraes, de 50 anos, o motorista que morreu no grave acidente entre um carro e uma carreta na ES 484, próximo ao trevo em Guaçuí, noite desta quinta-feira (30). Márcio era irmão do vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da carreta relatou que estava chegando ao município para realizar a entrega de cimento à um estabelecimento comercial. Porém, no momento em que realizava a manobra na pista para retornar, o veículo Fiat Ideia não parou e acabou batendo na carreta.

Pela força do impacto da batida, a carreta ficou com a lateral direita, próximo a uns dos eixos traseiro, lado direito, danificada. O veículo Fiat Ideia de cor vermelha, que estava vindo de São José do Calçado, sentido à Guaçuí-ES, estava com a frente totalmente danificada.

No entanto, o condutor da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

A PM informou ainda que ambos os veículos estavam com a documentação em dia. O veículo de passeio foi liberado para remoção por guincho particular e a carreta retirada da pista, ficando estacionada na lateral da pista.

Sendo assim, o condutor da carreta foi conduzido até a 6ª Delegacia Regional de Alegre, para as demais providências administrativas quanto ao fato.