Suspeito de embriaguez: homem provoca acidente em Cachoeiro

Um homem, de 39 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, após provocar um acidente nas proximidades de um posto de gasolina na Avenida Aristides Campos, nesta quarta-feira (29).

Conforme explica a Polícia Militar (PM), durante o patrulhamento no bairro Gilberto Machado, uma equipe constatou que um Corolla estava sobre a mureta divisória de pista de concreto. Além disso, verificaram que o condutor ao sair do carro apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogância, estava falante e também disperso.

“Diante do fato, foi oferecido o teste do etilômetro, porém o condutor se recusou, sendo confeccionado o laudo de constatação da capacidade psicomotora. O condutor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia Regional do município”, afirma a PM por meio de nota.

A Polícia Civil informa que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.