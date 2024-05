Ídolo do Flamengo, Sávio estará em Cachoeiro nesta quarta (15)

Sávio Bortolini Pimentel, ídolo do Flamengo, estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (15), para um encontro com seus fãs cachoeirenses.

O ex-jogador foi revelado nas categorias de base do Flamengo, na década de 1990. Ele atuava como meio-campista ou ponta-esquerda e se tornou ídolo do Rubro-negro, ganhando o apelido de “Anjo Loiro da Gávea”.

O evento acontece no Boteco Mister Pig, localizado na rua Horácio Leandro de Souza, número 113, no bairro Basileia, em Cachoeiro e, está previsto para começar às 18h.

Quer conhecer o ídolo do Flamengo e viver uma experiência única com ele? Então garanta agora mesmo seu ingresso para esse grande encontro com direito a foto, autógrafo, dedicatória no livro e “resenha” com Sávio.

Confira como garantir seu ingresso:

Evento: R$ 80,00

R$ 80,00 Livro: R$ 70,00

R$ 70,00 Valor total: R$ 150,00

R$ 150,00 Pagamento pelo Pix: 45.351.650/0001-10

45.351.650/0001-10 Envie o comprovante para: +55 27 99687-0870

Também poderá ser feita a compra do ingresso no local, pelo cartão de credito.