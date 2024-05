Feirão com condições especiais para negociação de débitos em Cachoeiro

Para auxiliar os clientes a quitar débitos das faturas de água e esgoto, a BRK, concessionária responsável por serviços de saneamento em Cachoeiro de Itapemirim, promove mais um Feirão. Todavia, a ação comercial oferece condições facilitadas e personalizadas para quem está com o pagamento das faturas em atraso.

“Com mais essa iniciativa, permitimos que os clientes de Cachoeiro tenham a oportunidade de aproveitar uma série de condições diferenciadas para renegociarem os débitos e regularizarem as pendências com a concessionária. As negociações são feitas diretamente com a BRK por meio do WhatsApp”, afirma Flavio Galindo, gerente comercial da BRK em Cachoeiro.

Contudo, para falar e negociar com a BRK, os clientes devem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 9 9988 0001. O canal de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h. O Feirão BRK segue até o dia 07 de junho.

Benefício do Feirão em Cachoeiro

Aliás, após a renegociação, os clientes ainda podem ter R$ 20,00 de desconto ao optarem pelo pagamento via RecargaPay. Assim, o benefício é restrito ao primeiro pagamento pelo aplicativo e para mais informações basta acessar o link https://recargapay.com.br/r/feiraoconsumidor.