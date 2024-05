Idosos de Anchieta vão competir nas Olimpíadas da Melhor Idade

Com novos uniformes, usuários do Centro Social dos Idosos de Anchieta estão ansiosos para a terceira edição das Olimpíadas Intermunicipais da Melhor Idade. E na manhã desta sexta-feira (17) aconteceu um café da manhã para entrega dos uniformes aos competidores de Anchieta.

De acordo com a coordenadora do espaço, Emanuela Moreli, 55 idosos do município irão participar das competições. O prefeito Fabrício Petri também esteve presente para saudar os atletas da melhor idade. O evento irá envolver sete municípios da região Sul capixaba e acontece no sábado (25), em Piúma.

Vôlei, atletismo, lançamento de disco, jogos de mesa, arremesso de peso e queimada são algumas das modalidades que os anchietenses disputarão. Os treinos acontecem no Centro Social do Idoso e na Vila Olímpica de Anchieta.

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro Social dos Idosos, vem dando toda assistência para os participantes, acompanhando e orientando nos treinos com profissionais qualificados.

Foto: Jonas Pereira/Prefeitura de Anchieta