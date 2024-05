Iema abre inscrições para coordenador de projeto de pesquisa

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu inscrições para a seleção de coordenador de projeto de pesquisa para o Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), em Guarapari.

O candidato selecionado terá que investigar o uso e ocupação do solo da zona de amortecimento da Unidade de Conservação, além de propor diretrizes de planejamento para a área.

As inscrições para o chamamento serão realizadas até 14 de junho, exclusivamente por e-mail. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição em anexo no edital e enviá-lo, juntamente com os diplomas, certificados, declarações, atestados e documentos comprobatórios de qualificação e experiência profissional e de vínculo com instituição de ensino e/ou pesquisa, digitalizados, para o e-mail [email protected] com o assunto “Uso e ocupação do solo na zona de amortecimento do PEPCV – nome do candidato”.

Resultado

O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de junho e o resultado final, o dia 08 de julho, no site do Iema. Para concorrer, é preciso possuir diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Geografia, ou áreas afins, fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e ter diploma ou certificado de conclusão de curso de mestrado em áreas correlatas às atribuições da função.

É preciso ainda ter registro válido em Conselho de Classe. Se na ativa, ter vínculo empregatício, estatutário ou por designação temporária com a Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa (IES/P) localizada no Estado do Espírito Santo. Se aposentado, possuir termo de adesão a trabalho voluntário assinado com a instituição executora e apresentar declaração da IES/P concordando com a execução do projeto.

Além disso, é preciso ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, estar adimplente com o Iema e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), quanto à apresentação de relatórios de pesquisa, se for o caso; e ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente.

O período previsto para o desenvolvimento do projeto é de 30 (trinta) meses e o recurso financeiro disponível para o projeto é de R$ 120.000,00. O pesquisador coordenador selecionado constituirá uma equipe de pesquisa com o número de integrantes que entender necessário e adequado para a execução do projeto, levando em consideração o prazo, o orçamento, a infraestrutura e equipamentos disponíveis.

Edital de Chamamento – Coordenação de Projeto de Pesquisa PEPCV: https://iema.es.gov.br/chamamentos-publicos