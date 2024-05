Igreja abre vagas para interessados em atuar nas pastorais e ações sociais

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão Acadêmica em Doutrina Social da Igreja Católica, que é promovido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim por meio do Vicariato para Ação Social.

As aulas começam no dia 23 de julho e serão realizadas no Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o pe. Evaldo Ferreira, a formação tem duração de 11 meses e carga horária de 60 horas. As aulas serão feitas de forma online e presencial.

Ao todo, são 50 vagas disponíveis. O curso é gratuito, mas os interessados devem pagar uma taxa de R$ 50 para realizar a matrícula.

O pagamento será realizado após a realização inscrição. O inscrito deverá entrar em contato direto pelo WhatsApp (28) 2101-7629 do Vicariato Para Ação Social e solicitar a chave PIX.

Pastorais e ações sociais

A capacitação é destinada principalmente para as pessoas que querem trabalhar na atuação pastoral e social da Igreja.

“Este curso quer oferecer a oportunidade de conhecer e aprofundar sobre os princípios da doutrina social da Igreja e suas aplicações práticas na sociedade”, explicou o pe. Evaldo.

Segundo ele, essa é uma oportunidade para as pessoas conhecerem de fato o que a igreja diz sobre questões sociais, trabalho, Justiça, solidariedade e amor fraterno.

“E o que a igreja quer é oferecer essa formação para as lideranças para que eles possam ser multiplicadores dessas temáticas”, destacou.

O curso será aplicado em 12 módulos. São eles: Fundamentos e História, Missão da Doutrina social da Igreja, a Pessoa Humana e seus direitos, Princípios da Doutrina Social da Igreja e A Família, Célula Social da Igreja.

Além desses temas, serão abordados também nos módulos O Trabalho Humano, A Vida Econômica, A Comunidade Política, A Comunidade Internacional, Salvaguardar o Ambiente, Promoção da Paz, Doutrina Social e Ação Eclesial.

Serviço

Curso de Extensão Acadêmica em Doutrina Social da Igreja

Início das aulas: 23 de julho

Duração: 11 meses

Local: Centro Universitário São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim

Taxa de matrícula: R$ 50

Curso Gratuito

Link para inscrições: https://tinyurl.com/2zkvufzd

Informações: (28) 2101-7629 (whatsapp)

O que é a Doutrina Social da Igreja?

É o ensinamento dos Pastores da Igreja acerca da vida do homem e da sociedade, que tem origem na reflexão ao se articular o conhecimento das ciências humanas e os ensinamentos do Evangelho e da Tradição da Igreja. Assim sendo, a Doutrina Social da Igreja (DSI) não se caracteriza como ideologia, mas como teologia moral, ou seja, como reflexão de fé sobre o comportamento do homem em sociedade.

Não é um sistema ideológico ou pragmático com objetivo de orientar as relações econômicas, políticas e sociais, mas sim o resultado de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana, na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da Tradição eclesial.