Policiais militares participam de Coroação à Nossa Senhora em Iúna

A centenária paróquia de Iúna teve uma cerimônia especial nesta semana. Na noite desta terça-feira (28), após o 7º dia do novena em Ação de Graças pela padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens, comemorada nesta sexta-feira (31). Após a celebração carregada de emoção e simbolismo espiritual, treze militares do 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo realizaram a coroação à Nossa Senhora.

“Com essa demonstração de apreço, carinho e amor, esses homens e mulheres fardados participam desse momento como um agradecimento a mãe que, mesmo com os perigos que enfrentam nos seus turnos, não os desamparam e permanece ao lado deles”, informou a Pastoral da Comunicação (Pascom).

Segundo o Vigário Paroquial, padre Genivaldo Marcolan Laquini, essa interação mostra mais do que a fé, mas o valor da PM para a sociedade. “Esses homens e mulheres não desanimam em nenhum momento, muito pelo contrário, em cada situação aplicam força e comprometimento. Por isso, lembramos sempre: a missão dos militares precisa ser disseminar a paz”. Um bombeiro do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Iúna, também participou do momento religioso.

A presença divina na vida dos militares estaduais foi simbolizada pela coroa, um manto, o Santo Terço e muitas flores. Ao se aproximarem da Imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, os militares cobriram a imagem com os objetos enquanto declararam: “Não há com que se comparar, perfeito é quem te criou, se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe”.