Influenza: vacinação é ampliada para toda população acima de seis meses

Todas as pessoas acima de seis meses de idade já podem receber a vacina contra a Influenza. Os municípios já estão autorizados a começar a vacinar a população desde essa quarta-feira (1º), conforme estoques disponíveis. A ampliação vale para quem ainda não foi vacinado contra a doença.

A ampliação foi autorizada pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Ofício Nr. 142/2024/SVSA/MS, enviado aos estados nessa terça-feira (30).

De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, a ampliação ocorre devido ao aumento de casos de infecções respiratórias e do estoque de doses.

“Alcançamos pouco mais de 30% do total dos grupos prioritários. A ampliação vem em boa hora, tendo em vista o período sazonal das doenças respiratórias. A vacinação ‘em massa’ vai contribuir para a redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno, pois nesses períodos as doenças de transmissão respiratórias são mais frequentes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, facilitando a transmissão do vírus de uma pessoa para a outra”, ressaltou o subsecretário Orlei Cardoso.

▶️ O desempenho da vacinação no Espírito Santo contra a Influenza pode ser conferido no site Vacina e Confia: https://abre.ai/jDO7