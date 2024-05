Inscrições abertas para processo seletivo no Caparaó

A Prefeitura de Iúna, no Caparaó, está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado 2024, para contratação de Auxiliar de Serviços Gerais e Enfermeiro Obstetra para atender as demandas da Santa Casa do município.

Ao todo, são duas vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, com o valor de R$ 1.412,00, e uma vaga para Enfermeiro Obstetra, no valor de R$ 3.134,00.

As inscrições iniciaram no dia 29 de maio e terminam às 17 horas do dia 3 de junho, e devem ser feitas on-line no site da Prefeitura de Iúna, através da aba “Processos Seletivos”, localizada na página principal.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 16/06/2024, das 9h às 11h, na EEEFM Santíssima Trindade, localizada na rua Terpinha Lacerda, s/nº, Guanabara – Iúna/ES.

É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este Processo Seletivo no site da Prefeitura, não podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento.