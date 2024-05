Oportunidades! Cursos gratuitos com foco no turismo sustentável em Guaçuí

O Senac Espírito Santo está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos, com foco no turismo, na Região Sul do Estado. As oportunidades fazem parte de uma parceria com o projeto Belezas do Sul. O objetivo é ofertar qualificação profissional com ênfase em turismo para os moradores de Guaçuí, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac-ES. Os cursos serão realizados entre os dias 4 a 7 de junho.

A Chef Isabelly Campos será responsável por ministrar as duas especialidades para os interessados. Sendo assim, o Curso de Pães Caseiros e Artesanais, que abordará técnicas detalhadas para a produção de pães, será das 7h às 12h. Já no Curso de Comidas de Boteco, os participantes irão aprender receitas populares e saborosas. Os cursos, que têm foco voltado para o turismo, serão realizados no ambiente moderno e equipado da Unidade Móvel de Gastronomia. Sempre das 13h às 18h.



De acordo com a Supervisora de Educação Profissional, Fabiula Uggeri, os cursos antecedem o evento principal que será realizado no mesmo local. “As formações são inspiradas em temáticas presentes na Região do Caparaó e preparam a comunidade para o evento principal que acontece no dia 11 de junho. Neste encontro haverá uma aula show com um prato regional e também uma palestra abordando o turismo regional”, explicou.



As habilidades aprendidas podem ser desenvolvidas profissionalmente em empresas e estabelecimentos, como restaurantes, pousadas, hotéis, entre outros. Inicialmente, a ideia é beneficiar pessoas que possuem paixão pela área de gastronomia ou que desejam atuar no segmento.

Nesse ínterim, as aulas irão acontecer na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac-ES. Portando, o veículo ficará estacionada no Container Gastro-Bar, na Rodovia BR – 482, número 3442, em Guaçuí.

Unidade Móvel de Gastronomia

Inicialmente, a Unidade Móvel de Gastronomia foi adquirida com objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizado e democratizar o acesso aos cursos oferecidos pelo Senac-ES. Assim, foi feito um investimento de mais de R$ 2 milhões pela instituição. A estrutura é equipada com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Proporcionando, então, aos participantes uma experiência completa e imersiva com aulas-show, oficinas, demonstrações e cursos que não dependem de endereço fixo.

Belezas do Sul

Assim, a iniciativa que tem como objetivo destacar as regiões turísticas do Sul do Estado é uma realização da TV Gazeta Sul. Além disso, o evento recebe o patrocínio da Unimed e do Sicoob, além de contar com o apoio do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac e da Prefeitura Municipal de Guaçuí. Por fim, nesta edição, o foco será o turismo na Região do Caparaó.

Serviço

Curso de Comidas de Boteco



Dias: 4 a 7 de junho

Horário: 13h às 18h

Inscrições: aqui!



Curso de Pães Caseiros e Artesanais



Dias: 4 a 7 de junho

Horário: 7h às 12h

Inscrições: aqui!