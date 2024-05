Itapemirim: corpo de bebê recém-nascido é encontrado em lixão

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado por populares em um lixão no distrito de Itaipava, no município de Itapemirim, região Sul do Estado.

Segundo informações da Polícia Científica, a perícia foi acionada na manhã deste sábado (4), por volta das 9h, para uma ocorrência de encontro de cadáver.

O corpo da vítima, um bebê recém-nascido, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, que aguardará os resultados dos exames.