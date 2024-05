VÍDEO| Santa Casa de Cachoeiro faz captação de órgãos

Um gesto de solidariedade mobilizou toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro neste sábado (4). Uma corrida contra o tempo para garantir uma esperança de vida melhor para pacientes que aguardam na fila de um transplante.

Um paciente deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa Cachoeiro e, embora tenha recebido todos os cuidados da equipe médico-assistencial, não resistiu.

A família, em um gesto de extrema compaixão e solidariedade, decidiu autorizar a captação de órgãos. Foram captados na Santa Casa o coração, fígado, rins e córneas. Segundo informações da instituição, o coração captado foi destinado para quem aguarda um transplante no Estado de Minas Gerais, já os demais órgãos foram destinados para pacientes que aguardam na fila por um transplante no Espírito Santo.

Essa foi a primeira captação realizada na Santa Casa Cachoeiro no mês de maio. Esse ano, já foram realizadas cinco cirurgias para captações de córneas, três de corações, fígado e rins.

A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.

