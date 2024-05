Iúna agora conta com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM)

Aconteceu na quarta-feira (8), em Iúna, a assinatura do documento para a implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que vai atuar com a parceria da gestão pública municipal e forças de segurança no combate à criminalidade. Iúna é o 25º município capixaba a ter a instalação do GGIM.

O GGIM é um grupo gestor deliberativo e executivo composto por representantes do poder público e das diferentes forças de segurança pública (Polícia Militar e Polícia Civil, por exemplo), que realizam reuniões entre si com o objetivo de discutir, deliberar e executar ações políticas com vista ao controle e prevenção criminal.

Leia Também: Workshop debate desenvolvimento da região do Caparaó

Enfrentamento e combate à criminalidade

O objetivo é trabalhar com projetos de enfrentamento e combate à criminalidade no município, além de aprimorar a segurança, viabilizando políticas de segurança com ações sociais. Permitindo a todos os representantes opinar e deliberar sobre as questões relacionadas à segurança pública.

A mesa de autoridades foi composta pelo vice-prefeito Cláudio Deps, o representante da OAB 16ª subseção de Iúna Dr. Christian Henriques Neves, o Subsecretário de Estado de integração Institucional Márcio Celante Weolffel, o presidente da Câmara Municipal Adimilson de Sousa, o Tenente Coronel do 14º BPM Jomilson dos Santos Ivo, o representante do Corpo de Bombeiros Militar Brenner, o chefe da Delegacia Regional Bruno Alves Rodrigues, o Delegado Titular de Iúna Nelson e o perito da Polícia Científica Nilo.

O Subsecretário Estadual Márcio Celante destacou que o GGIM só é possível graças ao trabalho conjunto de vários órgãos. “A instalação do GGIM aqui hoje demonstra fortemente a integração que nós temos no Estado do Espírito Santo. Uma parceria importante dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, OAB, forças de segurança e as secretarias municipais”.

Como exemplo, Celante citou a Festa de Emancipação Política do Município: “Para realizar a festa da cidade, o Prefeito precisa encaminhar ofício para o Corpo de Bombeiros para questões de vistoria, para a Polícia Militar para questões de segurança e para a Polícia Civil no uso da delegacia. Quando nós temos o Gabinete de Gestão Integrada montado, conseguimos fazer esses encaminhamentos através de uma reunião com todos os representantes”.

Investimentos do Estado

Márcio citou ainda o investimento de R$ 5.200.000,00 do Governo do Estado na Operação Colheita 2024, que teve início no dia 3 de maio e vai até 30 de novembro, contando com 14.300 escalas extras de policiais fazendo visitas tranquilizadoras nos municípios do interior do estado.

O Tenente Coronel Jomilson dos Santos Ivo agradeceu à Márcio Celante – enquanto representante do Governo do Estado – pela parceria e investimentos na região, e citou como exemplos a ampliação de policiais nas ruas, a presença diária de uma viatura no bairro Quilombo em horários alternados e a execução do Programa Proerd em todas as escolas públicas e privadas do município.

Já o delegado, Dr. Bruno Rodrigues, novo chefe da 8ª Regional da Polícia Civil, localizada em Ibatiba, fez menção ao avanço que Iúna está fazendo em relação às demandas de segurança pública.

“É mais um importante avanço que o município de Iúna faz em relação às demandas da segurança pública local e que tanto impactam na qualidade de vida da população urbana e rural. Trata-se de um ambiente de análise, discussão e implementação de ações estratégicas, táticas e operacionais, de forma conjunta e integrada entre os atores municipais e estaduais que atuam, direta ou indiretamente, nas questões referentes à prevenção e repressão da criminalidade”, ressaltou o delegado.

Após as falas e considerações das autoridades, foi assinado o documento para a implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Fonte: Prefeitura de Iúna.