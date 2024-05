Jovem acusado de tentar matar os próprios pais no ES é preso

A Polícia Civil prendeu um jovem, de 26 anos, acusado de tentar matar os próprios pais com um facão durante a madrugada do dia 7 de março, no bairro Argolas, em Vila Velha. A prisão do acusado ocorreu na última quarta-feira (8).

De acordo com informações da PC, no dia dos fatos, o homem, de 64 anos, informou que o filho teve um surto e o agrediu, além da própria mãe, com um facão. A prisão dele aconteceu por meio equipe da Superintendência Interestadual e de Captura (Supic).

Leia também: Polícia Civil realiza operação para combater o tráfico de drogas em Guaçuí

A Supic é a unidade da PCES responsável por diligências, apurações e prisões de foragidos da Justiça no estado. Outras informações sobre a prisão do jovem serão divulgadas em coletiva nesta quinta-feira (9).