Polícia Civil realiza operação para combater o tráfico de drogas em Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí cumpriu na noite desta quarta-feira (8), quatro mandados de busca e apreensão nos bairros João Ferraz de Araújo e Manoel Alves Siqueira.

Com o intuito de combater o tráfico de drogas na região, a operação mirou dois suspeitos de envolvimento nesses locais. No entanto, eles não foram localizados.

Em uma residência localizada no bairro João Ferraz de Araújo, os policiais encontraram aproximadamente 12 gramas de crack, que estava em um prato, e seria preparado para venda. No local, também foi encontrada uma pedra de cocaína, com aproximadamente 3,8 gramas.

Além disso, os policiais localizaram dinheiro, aparelho celular e documentos com um dos alvos da operação. Ninguém foi detido.

Na residência de outro alvo do bairro Manoel Alves Siqueira, os policiais encontraram uma balança de precisão e uma faca com resquícios de droga, e um pássaro ‘coleiro’ sem registro ambiental.

O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre. A Delegacia de Guaçuí dará prosseguimento às investigações.