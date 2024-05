Jovem de 18 anos morre após acidente em Presidente Kennedy

Na tarde deste sábado (11), um acidente entre uma moto e um carro fez uma vítima fatal de 18 anos. A jovem Maria Eduarda estava na garupa da motocicleta, que colidiu com um carro, na zona rural de Presidente Kennedy.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro informou que estava se deslocando de Santo Eduardo para Mineirinho quando, em uma curva, se deparou com uma moto vindo em alta velocidade, invadindo a contramão e colidindo em seu veículo.

Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O motorista disse que os dois ocupantes da motocicleta foram socorridos no hospital de Presidente Kennedy. Os militares estiveram no hospital, onde foi confirmado o óbito de Maria Eduarda.

Postagem de um conhecido de Maria Eduarda, vítima do acidente (Foto: reprodução/Whatsapp)