Acusado de estupro contra a sobrinha é preso em Dores do Rio Preto

Foi preso na tarde de sábado (11) um morador de Dores do Rio Preto, de 57 anos de idade, acusado de crimes de estupro de vulnerável contra sua sobrinha de 12 anos. O homem teria praticado relações sexuais forçadas com a criança e, posteriormente, a ameaçado para que não contasse a ninguém sobre os abusos.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil através de notícia encaminhada pelo Ministério Público.

O investigado teria cometido os crimes nos anos de 2022 e 2023 e estava intimidando a vítima.

A Polícia Civil ressalta que não é a primeira prisão por crimes dessa natureza no ano de 2024 em Dores do Rio Preto. No início do ano foi preso um homem de 49 anos, indiciado pelo mesmo crime, praticado contra vítimas de 10 anos de idade. De acordo com a PC, em ambos os casos, a polícia realizou as prisões.