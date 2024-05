Jovem de 22 anos é preso por tentativa de homicídio em Vargem Alta

Um jovem de 22 anos foi preso durante uma operação em cumprimento a mandados de prisão, busca e apreensão na localidade de Vila Esperança, em Vargem Alta, na última quarta-feira (15). A informação da Polícia Civil indicou que o crime ocorreu em março deste ano, no mesmo município.

Segundo a PC, durante o cumprimento dos mandados, os policiais foram até a casa do investigado e encontraram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 380, 12 munições calibre 32, 19 munições calibre 380, 10 munições calibre 38 e 12 munições calibre 9mm.

Além disso, os policiais civis apreenderam também 24 pedras de crack, dois tabletes grandes de maconha, aparelhos celulares e um veículo.

Sendo assim, o investigado foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Também foi dado cumprimento aos mandados de prisão em desfavor dele.

Portanto, após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

