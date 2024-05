Mulher é presa após furtar carga de caminhão acidentado em Mimoso

Uma mulher, de 42 anos, foi presa após furtar a carga de um caminhão que se envolveu em um acidente. A prisão da motorista aconteceu na BR-101, em Mimoso do Sul, na madrugada da última terça-feira (14).

A Polícia Rodoviária Federal informou que a equipe foi acionada para atendimento de acidente em Mimoso do Sul, envolvendo um caminhão Scania, carregado com diversos produtos, quando flagrou um automóvel Volkswagen/Gol, cor vermelha, com dois grandes volumes no seu interior. Quando os policiais se aproximaram, constataram que era a carga do caminhão acidentado.

No entanto, ao dar voz de prisão, a condutora do veículo tentou fugir, mas foi alcançada e detida. A condutora do veículo de 42 anos não era habilitada, e foi presa por furto das mercadorias. Dentro dos volumes furtados havia roupas de diversos tipos, totalizando aproximadamente 50Kg.

Diante dos fatos narrados e das provas apresentadas, o veículo, a motorista e carga foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim.