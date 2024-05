Jovem é detido suspeito de furtar bicicletas no ES

Um jovem de 28 anos, foi detido suspeito de furtar bicicletas de prédios no bairro Jardim da penha, em Vitória, na noite da última quarta-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, após denúncias de moradores narrando a ação criminosa, com filmagens de circuito interno de segurança, militares realizaram o patrulhamento e avistaram o suspeito empurrando duas bicicletas. No entanto, ao avistar as viaturas, ele fugiu abandonando as bicicletas, porém foi alcançado e detido.

Contudo, durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o suspeito, além das duas bicicletas produto de furto. Após consulta, os militares constataram que ele tinha diversas passagens pelo crime de furto.

Além disso, os policiais o reconheceram como sendo o mesmo homem que aparecia nas filmagens cometendo o mesmo delito em dias anteriores. Sendo assim, o suspeito foi encaminhado pela PM para a 1ª Delegacia Regional.