Guarda Civil pega suspeito de roubar celular de jovem em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (1°), por volta das 9h30, um jovem abordou uma viatura da Guarda Civil Municipal, que se deslocava sentindo o bairro Aquidaban, próximo a ponte da Ilha da Luz.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o jovem relatou que havia acabado de sofrer um assalto à mão armada. Praticado por um homem de cor branca, barba, estatura mediana, com camisa e bermuda de cor escura. Segundo a vítima, o homem teria levado seu celular (Iphone 11), de cor branca, junto a um fone de ouvido, da mesma cor.

Contudo, segundo a Guarda Civil Municipal, o garoto teria relatado que, após o assalto, o suspeito teria corrido para o interior do Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz. Assim, os guardas iniciaram as buscas, e depois de alguns minutos, localizaram um homem, no qual batiam as características. A vítima reconheceu o suspeito imediatamente.

Aliás, o suspeito se recusou a informar onde havia escondido os produtos do roubo, e também, a arma usada na cena do crime. A Guarda Civil Municipal conduziu o acusado, junto a vítima, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro, para as demais providências.