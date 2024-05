Jovem para na delegacia após “brincadeira” com moto em Cachoeiro

Um motociclista, de 21 anos, foi detido e enacaminhado a delgacia após realizar manobras arriscadas e desacatar guardas municipais em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com Guarda Civil Municipal, o ação ocorreu no Distrito de Conduru, na última sexta-feira (25), onde acontecia uma festa.

Em um primeiro momento, o jovem passou empinando a motocileta, sem placa, na Avenida ES-166, mesmo tendo percebido a presença de viaturas da GCM.

Não satidfeito, segundo a GCM, ele voltou para a localidade em alta velocidade e fazendo “corta de giro”. Dessa vez, o jovem estava com um homem na garupa, posteriormente identificado como sendo o proprietário da motocicleta.

Os guardas ainda relataram que o condutor gesticulava com a mão chamando as viaturas para persegui-lo. As viaturas efetuaram buscas pela referida motocicleta, vindo a localiza-la em um posto de combustível.

Foi dada voz de prisão ao condutor. Durante a prisão, um cidadão que estava no posto, e pediu para não ser identificado, apontou o local onde o motociclista teria dispensado um objeto, onde a guarnição encontrou um pino de um produto análogo a cocaína.

Ele foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) e a motocicleta foi removida ao pátio.

A GCM alerta que é proibido circular com veículo sem placa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ação pode resultar em uma infração gravíssima. Ou seja, 7 pontos na CNH e uma multa no valor de R$ 293,47.