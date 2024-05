Jovem é resgatada pelos bombeiros em cachoeira de Apiacá

Uma jovem foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar após torcer o joelho em uma cachoeira no município de Apiacá, no último domingo (12). O nome e a idade dela não foram divulgados.

O CBM informou que os militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul foram chamados para uma missão de resgate em uma área remota, após uma jovem torcer o joelho.

Diante das informações, os bombeiros se deslocaram para o local e, após localizar a vítima, a equipe de salvamento imobilizou ela com uma prancha rígida e maca sked. O resgate demandou a instalação de um sistema de cordas em polias para garantir a segurança durante a movimentação da vítima.

No entanto, após o resgate bem sucedido, a jovem foi encaminhada ao Hospital de Apiacá para avaliação detalhada e tratamento adequado da lesão. Não temos informações sobre o estado de saúde dela.