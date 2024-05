Kennedy: inscrições para cursos profissionalizantes em diversas áreas

Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes nas áreas de Gastronomia, Produção Industrial e Segurança do Trabalho em Presidente Kennedy.

Leia também: Terça-feira (14) com 89 vagas de emprego no Sine Cachoeiro; confira

Com vagas para os períodos matutino, vespertino e noturno. Confira o cronograma de cursos com inscrições abertas neste mês de maio.

Gastronomia

Área de produção industrial e segurança do trabalho

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.