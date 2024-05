Leandro Hassum revela que vai ser avô: ‘Maior presente da minha vida’

Leandro Hassum, de 50 anos, anunciou nesta segunda-feira (20), que vai ser avô. O humorista fez uma publicação comemorando que sua filha Pietra, de 24 anos, está grávida. “É isso vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó”, escreveu. “Te amo, filha, e vou mimar muito minha linda neta”.

O humorista revelou que a netinha se chamará Aurora, em homenagem à bisavó dele, “que está lá do céu abençoando muito”. “Parabéns ao papai, Caio, e aos também vovós, obrigado pelo filho que agora também é meu filhão”, acrescentou.

Leia também: VÍDEO | Adoção de bebê no ES causa comoção na web; entenda

A mulher de Leandro, Karina, também comentou a publicação. “Meu Deus, como o tempo passa rápido! Que alegria! Que loucura! Marcando mais uma sessão de botox em 3, 2, 1 ”, brincou.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.