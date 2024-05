VÍDEO | Adoção de bebê no ES causa comoção na web; entenda

Um casal do Espírito Santo provocou uma grande comoção na web ao divulgar o primeiro encontro com um bebê adotado por eles.

Os pais da criança entraram com o processo de adoção em outubro de 2020, mas só obtiveram a habilitação em 2023.

Em sua rede social, a mãe da criança Laila Magesk expressa a gratidão a Nossa Senhora da Penha pela conquista. No vídeo compartilhado, é possível observar o seu companheiro em lágrimas ao ter o primeiro contato com o bebê.

Até esta segunda-feira (20), a publicação já contava com quase 163 mil curtidas. Veja o vídeo abaixo:

