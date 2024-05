Lei Rubem Braga: divulgado o resultado final do edital 2023

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro divulgou, na última quinta-feira (23), o resultado final do edital de 2023 da Lei Rubem Braga. Este é o resultado após o período de recurso da avaliação classificação dos projetos culturais inscritos.

A relação foi publicada no Diário Oficial do Município e na página do edital no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br/editais). Foram contemplados, ao todo, 34 projetos, que alcançaram as maiores pontuações. De acordo com a Prefeitura são 11 categorias previstas no edital para receber o apoio financeiro.

Os proponentes têm um prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação do Ato Convocatório, para o envio da documentação prevista no item 8 do edital 027/2023. Além dos orçamentos em consonância com a planilha de custos dos projetos, para o endereço eletrônico [email protected].

Entretanto, é importante lembrar que a não entrega das documentações solicitadas dentro do período proposto acarreta a desclassificação do projeto.

A Prefeitura repassará mais de R$ 600 mil para execução das propostas selecionadas. A saber, as categorias são música; dança; teatro circo e ópera; cinema fotografia e vídeo; literatura; artes plásticas, artes gráficas e filatelia; folclore e capoeira; carnaval; artesanato; história; e preservação e restauração de acervo e patrimônio histórico e cultural de museus e centros culturais.

“A Lei Rubem Braga tem se reafirmado anualmente como a principal política pública de incentivo à cultura em Cachoeiro. Esta lei não apenas promove a diversidade artística e facilita o acesso à cultura, mas também impulsiona a economia criativa. Também gera empregos, renda, entretenimento e conhecimento, além de promover a transformação social. Em síntese, trata-se de um investimento que traz benefícios diretos para toda a população”, ressalta Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.