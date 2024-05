LUSB vai bem e representa Cachoeiro no Festival Sub-12 de Basquete

A LUSB foi até Vila Velha para participar do Festival Sub-12 de Basquete, que aconteceu no ginásio do CETAF. A equipe cachoeirense foi com 23 atletas divididos em duas equipes, LUSB A e LUSB B.

LUSB A fez dois jogos e venceu os dois. Contra o CETAF, o placar ficou 46 a 5 para a LUSB, já contra o Álvares Cabral, outra vitória, com o placar de 26 a 18.

A LUSB B também fez duas partidas, no primeiro jogo venceu a equipe do Darwin por 17 a 14, e no segundo jogo perdeu por apenas um ponto, para a equipe do Nice de Paula. O placar ficou 20 a 21.

“As equipes estão de parabéns, fizemos bons jogos e percebo que estamos evoluindo bem nos treinamentos, agora é treinar mais para acertar os erros”, ressalta o técnico Nilson Batistin.

A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa ação conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES).