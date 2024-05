Maio Amarelo: Cachoeiro busca conscientizar sobre acidentes de trânsito

Cachoeiro de Itapemirim se une ao Movimento Maio Amarelo em uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Educação Cidadã e Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg). Visando alertar a sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, a campanha em Cachoeiro busca promover a conscientização e a mudança de comportamento no trânsito.

O secretário de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes, destaca a importância da participação de todos nesse movimento. “É fundamental que cada cidadão compreenda que a paz no trânsito começa por suas próprias atitudes. A nossa parte enquanto administração pública é promover essa conscientização para termos um trânsito mais seguro em nossa cidade”, afirmou.

Durante todo o mês de maio, serão realizadas distribuições de materiais e palestras com mensagens educativas, abordando temas relevantes como respeito às leis de trânsito, uso correto das vias e a importância do cuidado com a vida. Serão distribuídos 5.000 materiais impressos com mensagens direcionadas a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, enfatizando o tema “A paz no trânsito começa por você”.

Os assuntos abordados nos impressos incluem orientações sobre o uso adequado da calçada, respeito à faixa de pedestres e aos semáforos, a importância de não utilizar o telefone celular enquanto dirige, a necessidade do uso do cinto de segurança, a conscientização sobre os perigos do excesso de velocidade e das ultrapassagens proibidas, além do impacto do estacionamento em calçadas e do alcoolismo no trânsito.

A distribuição dos materiais ocorrerá em diversos pontos estratégicos da cidade, como semáforos, comércios, pontos de ônibus e escolas, além de serem colocados nos para-brisas dos veículos estacionados nas vias, visando alcançar um maior número de pessoas e disseminar a mensagem de conscientização.

A solenidade de abertura do movimento Maio Amarelo será realizada nesta sexta-feira (3), às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O evento contará com a presença de autoridades, empresas, motoristas, pedestres e alunos representantes de instituições como o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Adventista e Jovem Aprendiz do Sest/Senat.

“Reafirmo o nosso compromisso com a segurança no trânsito e convidamos a população a se engajar nessa causa, contribuindo para a construção de um trânsito mais humano e seguro para todos”, reforça o secretário Ruy Guedes.