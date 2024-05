Prefeitura do Caparaó é notificada por preconceito em sala de aula

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), notificou a Prefeitura de Muniz Freire após denúncias de preconceito na separação de estudantes em salas de aula em uma escola do município.

Mães relataram ao Ministério Público que em uma referida escola da rede municipal, estava havendo divisão de turmas baseada no nível de aprendizado das crianças e até mesmo nas condições socioeconômicas.

Denúncia feita ao Ministério Público, uma mãe mencionou que quatro alunos com condições financeiras menores, foram alocados em uma turma separada, e uma das salas de aula teria uma “professora melhor”.

Em nota ao portal AQUINOTICIAS.COM a Prefeitura de Muniz Freire informou que já está cumprindo rigorosamente e estritamente a recomendação do Ministério Público.

“A Prefeitura de Muniz Freire informa que já está cumprindo rigorosamente e estritamente a recomendação do Ministério Público desta Comarca número 01/2013 nos exatos moldes ali contidos”.

O Ministério Público já havia notificado o município no ano de 2013, para que não ocorresse a separação de estudantes nas escolas, e assim, evitar qualquer prática discriminatória. Na época, como agora, o município cumpriu a solicitação.

