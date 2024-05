Maio Amarelo: PC deflagra operação “Transporte Escolar” no ES

A Polícia Civil deflagrou a operação Transporte Escolar, com campanhas educativas durante o “Maio Amarelo”, realizado no município de Cariacica, na última sexta-feira (3).

Segundo a PC, a ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran|ES.

Além disso, a operação contou também com o apoio da Guarda Municipal de Cariacica. A operação fiscalizou as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, em especial o transporte escolar clandestino.

No entanto, foram realizados três pontos de abordagens simultâneos na Avenida Mário Gurgel, no bairro Jardim América, em Cariacica. Durante a operação, foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por exercício irregular da profissão.