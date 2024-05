Acidente entre carreta e motocicleta deixa uma pessoa morta no ES

Nesta terça-feira (7), ocorreu uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta, por volta das 10h, no km 338,5 da BR 101, em Guarapari.

Leia também: PF prende duas pessoas e centenas de caixas de anabolizantes em Cachoeiro

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o momento, o acidente contabilizou uma morte, com o óbito sendo confirmado no local.

A equipe da PRF está no local e a ocorrência ainda está em andamento. Por enquanto, o local do ocorrido está totalmente interditado.

Mais informações em instantes!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.