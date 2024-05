Mais de 200 buchas de maconha são apreendidos pela PM no ES

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam mais de 200 buchas de maconha no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com a PM, no momento em que estavam em uma rua da região, os militares avistaram três homens suspeitos, um deles com um objeto semelhante a uma arma de fogo na mão e uma pochete no pescoço.

No entanto, ao perceberem a presença policial, os suspeitos correram em direção a um quintal, sendo prontamente acompanhados pelas guarnições, porém, não foram localizados. Os militares então fizeram o caminho pelo qual os suspeitos fugiram e encontraram a bolsa visualizada anteriormente no pescoço de um dos indivíduos.

Leia também: Criança mordida por cuidadora não voltará para escola em Cachoeiro

Na bolsa, os militares encontraram 269 buchas de maconha, além de 17 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, 13 porções de haxixe, dois papelotes de pak e R$ 572,00 em espécie. O material apreendido foi entregue na Delegacia de Vila Velha.