Mais de 500 buchas de maconha são apreendidas pela PM no ES

Policiais militares da Força Tática apreenderam mais de 500 buchas de maconha e armas de fogo, em ações distintas ocorridas recentemente no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, as apreensões aconteceram na quinta (2) e na sexta (3).

No entanto, na sexta-feira (3), policiais avistaram indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a aproximação da guarnição fugiram. Após uma busca minuciosa, os militares encontraram grande quantidade de drogas, incluindo 564 buchas de maconha e 700 gramas da mesma substância.

Já em outra ação que aconteceu na quinta-feira (2), as equipes receberam informações precisas sobre uma residência suspeita, que estaria sendo utilizada como ponto de distribuição de drogas no bairro Divino Espírito Santo. Numa ação efetiva, as guarnições se dirigiram ao local indicado e conseguiram localizar e apreender uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38, carregadores e munições bem como uma quantidade expressiva de drogas tais como maconha e escama. Além disso, foram encontradas duas balanças de precisão e equipamentos para embalagem.

O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel, enaltece o profissionalismo e a dedicação dos militares envolvidos nessas operações, que demonstraram compromisso na luta contra o tráfico de drogas e na promoção da segurança em nossa comunidade. A unidade reafirma seu compromisso em trabalhar incansavelmente para garantir um ambiente seguro e pacífico para todos os cidadãos.

Portanto, todo o material apreendido apresentado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as providências legais cabíveis.