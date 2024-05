PC divulga novo vídeo da troca de tiros entre advogado e idoso no ES

Em coletiva nesta terça-feira (7), a Polícia Civil (PC) divulgou um novo vídeo, sobre a troca de tiros entre Manoel de Oliveira e o advogado Luis Hormindo, por conta de uma discussão sobre cachorros.

Os dois trocaram tiros em um sábado a noite, no dia 20 de abril de 2024, na Mata da Praia, em Vitória. Manoel acabou sendo atingido pelo advogado, que foi solto nesta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, em coletiva nesta terça-feira (7), o advogado foi solto por legitima defesa, utilizando o que tinha no momento (arma de fogo). Uma vez que segundo a PC, estava sendo agredido.

“Ele utilizou desse meio, moderadamente. Ele efetuou os disparos até conseguir cessar a agressão. Logo, que conseguiu cessar a agressão, parou com os disparos e foi até o local, onde acionou o socorro. Então, a gente concluiu que ele estava sendo agredido injustamente. Uma vez que segundo as testemunhas, Manoel foi quem efetuou os disparos iniciais. Então usando do meio que ele tinha, que era a arma de fogo, que ele possuía legalmente, efetuou os disparos até cessar a agressão”, ressaltou o delegado Ramiro Pereira Diniz.

O que aconteceu?

Na noite de sábado, dia 20 de abril de 2024, Luis Hormindo estava passeando com seu cachorro, quando foi em direção a um local próximo da casa de Manoel de Oliveira, de 73 anos. Chegando lá, os dois começaram uma discussão, que foi esquentando cada vez mais. O motivo se deu por conta do cachorro de Manoel estar sem coleira.

Após trocarem ofensas, Manoel entrou para dentro de sua residência, onde pegou uma arma de fogo, que possuía ilegalmente, e foi na direção de Luis. Segundo a Polícia Civil, uma testemunha, que não possui vínculo com nenhum dos dois, foi categorico em afirmar que Manoel efetuou os primeiros disparos. Assim, Luis também efetuou disparos.

A PC reforçou que após começar o “tiroteio”, Luis foi se afastando, mas também efetuando disparos, enquanto Manoel vinha em sua direção. Até que um dos disparos de Luis acabou acertando Manoel. que foi até o corpo e acionou o socorro, aguardando a os policiais no local.

Confira o vídeo: