Marataízes: oficina discute regularização de embarcações para pesca de polvo

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, realizou na tarde desta terça-feira (21) uma oficina com o setor pesqueiro para tratar sobre a regularização e autorização para as embarcações envolvidas com a pesca de polvo.

O espaço de debate foi realizado em parceria com o Ministério de Pesca e Aquicultura, com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e com o Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma.

Durante o encontro, as equipes técnicas tiveram a oportunidade de entender o funcionamento da pesca do polvo através dos relatos dos pescadores envolvidos com a atividade, e através desse espaço contribuírem com a elaboração de legislações voltadas para essa área da pesca.



“Poucos municípios no Brasil possuem uma pesca tão regulamentada, regularizada e legalizada como a nossa aqui em Marataízes. Estamos construindo uma rede de apoio para nosso setor pesqueiro atuar dentro da legalidade, e essa oficina contribui para isso. A pesca é uma das principais forças que movem a economia local e regional”, afirmou Wellington Paiva, Superintendente de Pesca.