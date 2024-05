Mario Louzada deixa Ipem para assumir novo desafio no Iema

Mario Louzada deixa o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) para assumir um novo desafio como diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Após ter o nome publicado no Diário Oficial do Estado, ele projeta como pretende conduzir os trabalhos para tornar a autarquia mais eficiente.

“À frente do IEMA farei uma gestão de muito diálogo com os servidores a fim de garantirmos uma melhoria contínua no ambiente de trabalho bem como na melhor eficiência do órgão. O governo do estado fez inúmeros investimentos nos últimos anos, mas temos a consciência de que ainda tem muito a se fazer e faremos”, explica Louzada.

Ele assume no lugar de Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiúza.

Além do Ipem, Mario Louzada já comandou outros órgãos importantes do Governo do Estado como, por exemplo, a presidência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e a Secretaria de Estado de Agricultura (Seag).

Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi criado pela Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo em 02 de julho de 2002.

É uma entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e possui autonomia técnica, financeira e administrativa.

A autarquia tem por finalidade planejar, coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades de meio ambiente e dos recursos naturais estaduais.