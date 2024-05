MDB aposta em Dra. Criziane Moreno como pré-candidata em Ibatiba

A atual vice-prefeita de Ibatiba, Dr. Criziane Moreno, filiada recentemente ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), irá realizar o lançamento de sua pré-candidatura a prefeita da Terra dos Tropeiros, nesta quarta-feira (15), às 19 horas, por meio de uma live nas redes sociais oficiais do MDB no município.

Até então, muitas especulações estavam sendo feitas para saber qual seria o nome escolhido pelo atual prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB), para buscar a sucessão no poder Executivo.

Em Ibatiba, Dr. Luiz Pancoti (PL) e Dr. Jonhson (Podemos), já se declararam que são pré-candidatos e caminham respectivamente juntos no município de pouco mais de 25 mil habitantes.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM tentou contato com a pré-candidata e o atual prefeito, Luciano Pingo, mas até o momento não tivemos o retorno. Assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.

