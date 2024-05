“Diálogo é a chave de tudo”, diz Marcelo Santos ao visitar Muniz Freire

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), deputado Marcelo Santos (Podemos), esteve no último dia 3 de maio, visitando o município de Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba.

Na ocasião, além de prestigiar a 6ª Edição do Fest Viola, tradicional encontro de violeiros do Sul do Estado, Marcelo se reuniu com diversas lideranças políticas da cidade. Entre elas, os presidentes dos partidos PDT, PL, PT, PSD e PRD.

Entre os presentes na reunião, dois pré-candidatos já declarados: professor Márcio Bolzan, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e Evandro Paulúcio, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Três atuais vereadores também participaram do diálogo com o presidente da ALES, Roberto Rivelino (PRD), Agenor Favoreto (PDT) e Vilma Soares (PL). O ex-prefeito do município, Dr. Carlos Brahim Bazzarella (PL), que governou entre os anos de 2017 a 2020, se fez presente ao lado de outras lideranças locais.

Em suas redes sociais, Marcelo Santos frisou que participou de um diálogo sobre o futuro da cidade e frisou que o diálogo é a chave de tudo.

“Em Muniz Freire, participei de um diálogo super bacana sobre o futuro da cidade e as ações que nos levarão para esse futuro. Ao lado de líderes de diferentes partidos e de uma galera engajada, trocamos boas ideias que nos ajudarão a chegar onde tanto desejamos: ao desenvolvimento! Acredito que o diálogo é a chave de tudo, principalmente no meio político. Por aqui seguimos trabalhando por um Muniz Freire mais próspero e inclusivo!”, diz o texto publicado.