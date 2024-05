Menino de Itapemirim realiza sonho com presença da PM em aniversário

Na última terça-feira (28), policiais militares da 9ª Cia (PM), em Itaipava, Itapemirim, receberam um convite muito especial. Realizar o sonho de um garotinho de 5 anos. O pequeno Anthony é um grande admirador da Polícia Militar, e por isso, comemorou seu aniversário com esse tema.

Segundo os pais, os olhos do menino brilham quando veem uma viatura policial. Sendo assim, o pedido de aniversário para os familiares foi uma festa com o tema da PM. Além disso, ele sonhava com a presença de uma guarnição policial na festa.

Foi um momento de muita alegria para ele, a família e os convidados. Além de receberem o carinho e a atenção dos policiais, todos também puderam registrar várias fotos com os militares.

Major Nério, Comandante da 9ª Cia, agradeceu ao convite da família de Anthony e aos policiais pelo gesto de carinho e também destacou a importância da participação dos militares nesses eventos:

“A interação da PM com as famílias e comunidades é essencial para a efetividade da prestação de serviço de segurança pública, pois contribui para o bem-estar de todos”.

Confira algumas fotos da comemoração com a PM:

Foto: Reprodução Instagram