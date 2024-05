Mês das Mães: “Ser mãe é uma tarefa sem prazo de validade”

O amor de uma mãe não pode ser medido. O abraço e o beijo dados todos os dias são parte de um processo de zelo, carinho e amor. A verdade é que mãe se preocupa mais com os filhos do que com si mesma e, por isso, é capaz de fazer, literalmente, qualquer coisa para livrá-los de perigo.

Sônia Maria Pastore Braga Soares, conhecida como “Tia Sônia”, é moradora de Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, e representa muitas mães. Ainda na juventude, ela conta que cursava o último ano de pedagogia na FAFIA, em Alegre, quando ficou grávida pela primeira vez.

Uma jovem mãe

“A minha primeira gravidez foi acompanhada por alegria, medo, ansiedade, insegurança e muita expectativa”, diz Sônia.

Nesta época, Sônia já lecionava pela manhã e tarde em Muniz Freire, e anoite, ainda tinha que enfrentar quase 46 quilômetros de estrada de terra, com poeira ou barro, durante a semana para realizar seus estágios em supervisão escolar e as aulas práticas do curso.

Somente com o apoio do esposo, Nilton Santos Soares e de sua família, pode concluir o seu tão sonhado curso de pedagogia. “Foi em um domingo de sol, um dia abençoado que nasceu e pude acolher em meus braços o meu primeiro filho, Douglas Braga Soares. A beleza daquele dia anunciava a grande alegria que invadia o meu coração, do meu esposo e demais familiares”, ressalta.

As três primeiras gestões de Sônia foram muito próximas uma da outra. Em quatro anos e quatro meses, nasceram três filhos. Em todas as gestações, “Tia Sônia”, ressalta que sentia a mão de Deus a sustentando.

“Quando engravidei pela segunda e terceira vez, Ludmila e Rafael, o meu esposo trabalhava como motorista de caminhão e, por isso, viajava muito, e precisei enfrentar sem sua presença diária as dificuldades do dia a dia”.

Por esse motivo, a jovem professora passou a trabalhar apenas em um período e dar maior assistência aos filhos, sempre contado com o apoio de seus pais, familiares, amigos e vizinhos.

Uma grande benção

Após nove anos, engravidou novamente, Mateus Braga Soares, veio de uma gestação que a mesma chama de “grande benção”, com novos desafios, aprendizados e muitas batalhas, mas em todo o momento, louvando a Deus, relata a professora.

A maternidade e suas responsabilidades não impediram a jovem de trabalhar como professora e atuar nas pastorais e movimentos da igreja. “Ela nos dá uma força incomum e coragem para enfrentar os desejos nunca imaginados.”

Hoje, Sônia, além de mãe, também é avó, e possui um desejo no coração de deixar marcas positivas para seus familiares. Realizando seus trabalhos voluntários na igreja como agente da Equipe Gerando Amor e da Liturgia.

“Olhando toda trajetória, eu penso: como passou de pressa! O caminho é não perder tempo, é amar. Ser mãe é dádiva de Deus, ser mãe é tocar o céu. Ser mãe é o maior presente, é ganhar o maior troféu”, menciona Sônia ao relatar o trecho da música, “Ser mãe”, de Adriana Arydes e Verônica Firmino.

Maria, exemplo de mãe

Sônia relata que o mês de maio, o qual é propicio para refletir sobre a maternidade, traz duas grandes inspirações para que a mesma pudesse vencer em sua trajetória. A primeira é a história da vigem Maria, a mãe de Jesus.

“A jovem Maria gerou, amamentou, cuidou, defendeu e amou. Enfrentou viagens, mudanças, frio, sede e fome para salvar seu bebê. Não hesitou. Confiou e acompanhou até sua morte de Cruz.”

Minha mãe, minha inspiração

A segunda inspiração vem de sua própria mãe, Laura Pastore Braga, que também enfrentou inúmeras dificuldades, mas nunca perdeu a fé. Amou, cuidou, acolheu, zelou, renunciou a si mesma e ensinou valores que ela guarda até hoje no coração.

“Minha mãe foi presente em todas as etapas da minha vida e dos meus irmãos. Incentivando, corrigindo, abençoando, defendendo e rezando. Quanto amor. Quantos desafios enfrentamos! União, esperança, amor e fé, foi o que experimentamos”, menciona Sônia.

Assim como Sônia, diversas mães já registraram e ainda registram, na caminhada de suas vidas, ao lado de seus filhos e de seus familiares, histórias que vão ficando marcadas para a eternidade.

Feliz Dia das Mães!

